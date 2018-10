Domenica In, Alessia Macari fatta fuori: la verità della "Ciociara"

Alle domande su che fine ha fatto Alessia Macari, scomparsa misteriosamente da "Domenica In", risponde la diretta interessata. La vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip, conosciuta come la "Ciociara" di "Avanti un altro", era la protagonista del famoso Cruciverbone fino a qualche settimana fa, poi al suo posto è arrivata improvvisamente Fiorenza D'Amico, seconda classificata a Miss Italia.

"Non me lo spiego - rivela al settimanale Oggi - Non ho litigato con nessuno, ho sempre fatto quello che mi dicevano di fare. Con Mara andava tutto benissimo. I miei fan mi chiedono sul web spiegazioni, ma io purtroppo non ne ho. Ci sono rimasta male".

Liquidata senza un perché, da una puntata all'altra: "Avevo un contratto per cinque puntate, ma l'idea era quella di andare avanti. La Venier stessa aveva detto che mi avrebbe voluta fino a maggio. Invece dopo tre puntate hanno tolto il tabellone. Mi hanno quindi trovato un altro spazio nel gioco 'Una canzone per Mara'. Alla quinta puntata, sono arrivata in studio, mi hanno truccato, ero pronta. Ma all'ultimo mi hanno detto: 'Sei stata tagliata dalla scaletta'. Poi mi ha chiamato la produttrice dicendomi che non potevano rinnovarmi il contratto visto che il gioco del tabellone non era più previsto".