Alessia Macari valletta di Mara Venier: 'ciociaro' e sensualità le sue carte vincenti

Riflettori accesi su Domenica In che parte oggi, domenica 16 settembre, con al timone Mara Venier. Si torna al tabellone e al gioco telefonico che coinvolge i telespettatori. E, come Gianni Boncompagni insegna, non può esserci gioco televisivo senza valletta.

La produzione, per affiancare Mara Venier, ha scelto la bella e simpatica Alessia Macari. La showgirl, 25 anni, nata in Irlanda, ma vissuta in provincia di Frosinone, è diventata un volto noto in tv già nel 2014 con Avanti un altro. Poi nel 2016 ha partecipato alla prima edizione del Grande Fratello Vip, vincendola.

Ora è emozionatissima per questa nuova avventura televisiva accanto a Zia Mara. La sua prima entrata in studio è in un succinto tubino rosso che ne esalta le forme. Ma, come ha già dimostrato in passato, la Macari non è solo bella, è anche simpatica e, infatti, nella lettura del regolamento del gioco, ha subito sfoderato il suo ‘ciociaro’.

Poi, poco dopo su Instagram, ha pubblicato un post nel dietro le quinte: “E la prima è andata ! Mi raccomando attaccati alla tv che torno tra poco”. Sono in tanti i fan a fare il tifo per lei.