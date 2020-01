Alessia Marcuzzi lascia l'isola dei Famosi: l'annuncio ufficiale

"Alessia Marcuzzi, in pieno accordo con Mediaset, ha preferito rinunciare alla conduzione della prossima edizione dell’«Isola dei Famosi». Sono alle porte per Alessia Marcuzzi nuovi progetti su Canale 5 che andranno ad aggiungersi alla sua puntata settimanale delle “Le Iene” (in onda da febbraio su Italia 1)". Ad annunciarlo - dopo giorni di indiscrezioni lanciate dal giornalista Giuseppe Candela su Dagospia - è Mediaset attraverso un comunicato ufficiale diffuso nel pomeriggio.

Marcuzzi lascia Isola dei Famosi: chi la sostituisce?

Marcuzzi ha condotto L'Isola dei Famosi sin dal suo approdo a Mediaset, avvenuto nel 2015. Cinque le edizioni capitanate dalla presentatrice romana, che è subentrata agli ex conduttori Simona Ventura e Nicola Savino, al timone del programma negli anni precedenti in Rai. E' ancora impossibile conoscere il nome della sostituta, anche se sui social c'è chi si scatena con il totonomi: qualcuno tifa un ritorno di Ventura, altri immaginano un'Isola targata Barbara d'Urso, altri ancora sognano l'arrivo di Ilary Blasi (orfana del GF VIp, condotto adesso da Alfonso Signorini), ma chissà che la produzione non ci stupisca con un passazggio di testimone meno scontato.