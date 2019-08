Toffa, Alessia Marcuzzi: "Questi i fiori che mi mandavi in chat, perché eri guerriera dolcissima"

''Queste sono le foto che ho ritrovato nella nostra chat di whatsapp amica bella. Perché tu eri una guerriera sì, ma anche un fiore dolcissimo. Mi mandavi foto di fiori e frasi buffe, sgomento sulle cose folli che accadono in questo mondo e Mai Mai una volta mi hai mandato messaggi tristi. Il nostro bacio meraviglioso chiude la serie delle cose che ho trovato sul telefono con te.... perché ridevamo sempre quel giorno. Ed io ti voglio ricordare così''. Così la conduttrice de 'Le Iene' Alessia Marcuzzi, postando alcune foto di fiori su facebook, ricorda Nadia Toffa, scomparsa ieri a soli 40 anni.

Alessia e Nadia si sono incontrate grazie alla trasmissione 'Le Iene', alternandosi alla conduzione nel corso dell'ultima stagione. Proprio in quell'occasione, le due hanno registrato un simpatico spot, al termine del quale hanno scoccato un tenero bacio sulle labbra, poi pubblicato sui social.

Il ricordo di Ilary Blasi

Sempre nel pomeriggio di ieri, oltre ad Alessia, anche Ilary Blasi, ex conduttrice de 'Le iene', ha ricordato Nadia: "Tanti ricordi tante serate e tante risate... Così voglio ricordarti cara Nadia 🙏❤️ti abbraccio forte come in questa foto", ha scritto a corredo di uno scatto di coppia, immortalato proprio dietro al bancone delle Iene.