Alessia Marcuzzi si racconta: “Ecco perché ho lasciato l’Isola dei Famosi”

Alessia Marcuzzi ha lasciato la conduzione dell’Isola dei Famosi dopo cinque edizioni che hanno contribuito a renderla il volto identificativo del reality dei vip lanciati all’avventura. “In pieno accordo con Mediaset ha preferito rinunciare alla conduzione della prossima edizione dell’Isola dei Famosi”, ha fatto sapere l’azienda nella nota che ha ufficializzato l’addio dopo un susseguirsi di voci, a cui adesso si aggiunge quella della diretta interessata pronta a spiegare la sua scelta in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.

Perché Alessia Marcuzzi ha lasciato l'Isola dei Famosi

A spingere Alessia Marcuzzi a cedere il timone della sua Isola dei Famosi la consapevolezza di aver dato tutto in un progetto che resterà tra le sue esperienze professionali più indelebili. "Ho lasciato l'Isola perché si è chiuso un cerchio, un ciclo… Mi sembrava di avere dato tutto quello che potevo", ha raccontato la conduttrice che non esclude un ritorno, magari come concorrente: "Nella vita io penso sempre ‘Mai dire mai'!".

Tra i momenti più indelebili di questa avventura ormai archiviata, l'edizione del 2017 con Raz Degan, "perché per me è stato lui il naufrago perfetto", ha confidato: “E il bacio che si è scambiato con Paola Barale, con cui ha avuto una lunga storia d'amore, è un ricordo che conservo nel cuore come molti telespettatori”.

Alessia Marcuzzi condurrà Temptation Island 3

Dopo l’Isola dei Famosi il pubblico affezionato ad Alessia Marcuzzi avrà comunque modo di ritrovarla ancora alla conduzione di Temptation Island Vip: "Sì, lo farò", ha assicurato la conduttrice romana, riconfermata alla guida della terza stagione del viaggio nei sentimenti, ma anche nella squadra de ‘Le Iene’ su Italia Uno. Inoltre, dopo anni di assenza la 47enne romana tornerà anche sul palco della kermesse musicale del Summer Festival al posto di Ilary Blasi, nome che pare in pole position per la sua sostituzione all’Isola dei Famosi.