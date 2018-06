Alessia Marcuzzi e quel no allo show sui Mondiali: “Da mamma non me la sono sentita”

Il suo nome era nella rosa delle probabili conduttrici dello show sui Mondiali di calcio 2018 in onda su Canale 5, ma in questo momento Alessia Marcuzzi è Alessia e basta, moglie ma soprattutto mamma di due figli a cui vuole dedicarsi a tempo pieno.

La conduttrice ha spiegato così, in un’intervista a Oggi, il suo rifiuto alla proposta di essere il volto del programma che partirà oggi, 14 giugno, con Nicola Savino, Ilary Blasi e Belen Rodriguez: “Sarò una donna emotiva, forse incosciente e poco lungimirante, ma da mamma non me la sono sentita. I papà dei miei due figli fanno lavori molto impegnativi che spesso li portano a essere lontani da casa. Non sono riuscita a lasciare mia figlia da sola”.

“Questa scelta forse non sarà compresa da tutti. È una decisione presa con il cuore e con molta fatica”, ha proseguito la presentatrice di programmi di successo come l’Isola dei Famosi: “Peraltro la polmonite di mio figlio Tommy mi avrebbe costretto comunque a rinunciare al progetto. Mai lo avrei lasciato convalescente a casa da solo. Diciamo che il destino e gli eventi hanno deciso per me”.

Il riferimento è Tommaso, il figlio che ha avuto da Simone Inzaghi, costretto a rinunciare al matrimonio del padre con Gaia Lucariello proprio a causa della polmonite. La foto del ragazzo e di Mia, seconda figlia nata dalla relazione con Francesco Facchinetti, è stata postata dalla conduttrice a poche ore dalle nozze in cui è stata testimone della sposa.

Recentemente del figlio Tommaso Alessia Marcuzzi aveva parlato nel corso dell’intervista a Fabio Fazio a ‘Che tempo che fa’, e proprio della ‘rivelazione’ esternata in diretta sulla tendenza a geolocalizzarlo via smarthphone, è tornata nel corso dell’intervista: “Quando ha saputo che lo avevo ‘geolocalizzato’ in diretta televisiva da Fabio si è un po’ incazzato. Poi mi ha sorriso e mi ha detto in romanaccio: “Mamma stai a esagerà! Ma tranquilla, scialla (stai serena, ndr) va…”.

Alessia Marcuzzi, il bilancio sull'Isola dei Famosi

L’occasione è stata anche la sede per fare un bilancio della sua ultima Isola dei famosi: “Positivo. È stata l’Isola più complessa dal punto di vista umano ma la più esaltante in termini di affetto del pubblico reale. E poi gli ascolti sono stati i più alti di sempre”, ha dichiarato Alessia Marcuzzi, pronta anche a commentare tutte le critiche ricevute rispetto alla sua gestione della vicenda Canna-gate.

“Per tutelarmi, ho centellinato i miei accessi ai social. È stato un toccasana per me!.… Certi attacchi non mi hanno stupito né ferito”, ha ammesso la conduttrice: “Conosco il mio mondo e sapevo esattamente chi avrebbe approfittato di certe situazioni e chi no… Antonio Ricci con Striscia ha fatto il suo lavoro. Né più né meno. È un gioco delle parti di cui ho sempre avuto consapevolezza, che conosco bene e che rispetto”.

“Non ho ‘svicolato’, mi creda”, ha poi concluso facendo riferimento al termine “svicolona” che la squadra del tg satirico le ha spesso attribuito: “Ho solo fatto una distinzione tra il piano morale e quello legale. Non me la sono sentita di infangare dei ragazzi di vent’anni che potevano essere miei figli”.