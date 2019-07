Alessio Bruno arrestato per spaccio di cocaina: la fidanzata rompe il silenzio

A qualche giorno dalla notizia dell’arresto di Alessio Bruno, ex concorrente dell’edizione del 2017 di Temptation Island trovato in possesso di numerose dosi di cocaina, la fidanzata Eleonora D'Alessandro ha affidato a Instagram un lungo sfogo per commentare la vicenda.

"Non avrei mai voluto scrivere tutto questo!”, ha esordito la modella che ha proseguito sottolineando di essere consapevole dell’errore di Alessio, ma di amarlo ancora nonostante tutto: “Alessio ha sbagliato, sa bene ciò che ha fatto e deve pagare per questo. Io amo la persona che è a prescindere da ciò che mi ha tenuto nascosto e dall’errore che ha commesso in queste ultime settimane. Guardo negli occhi un uomo deluso da se stesso ma con la voglia di cambiare, un uomo che sta prendendo consapevolezza di ciò che conta davvero e di quanto sia doloroso veder star male, a causa propria, le persone che si amano davvero”.

Eleonora D’Alessandro: “Io gli starò accanto, qualsiasi cosa succeda”

Eleonora D’Alessandro si è poi soffermata sull’enorme delusione che il comportamento di Alessio Bruno ha arrecato a lei e a tutta la famiglia, ma comunque ha ribadito la sua intenzione di non abbandonarlo in un momento così delicato: “Facendo questo ha deluso tutta la sua famiglia, le persone che gli stavano vicino e soprattutto me, che vivendo la realtà lavorativa prima del suo negozio d’abbigliamento e poi delle sue attività di compravendita di macchinari, mai avrei pensato di ritrovarmi in una situazione del genere, ma io guardo Ale e lo valuto per quanta voglia ha di rimediare. Chiunque può sbagliare e sono certa che tutto questo gli stia servendo da lezione, ma io gli starò accanto, qualsiasi cosa succeda!”.

Infine, la precisazione che non commenterà più la situazione, come consigliato dai legali del 31enne: “Detto ciò, su consiglio del suo difensore, non intendo più parlare di questa vicenda che verrà trattata nelle opportune”.