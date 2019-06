All Together Now, il romantico bacio tra Antonella Lo Coco e la compagna Elisa

Un bacio inaspettato è arrivato durante il programma di Canale 5 ‘All Together Now’ come pubblica conferma dell’amore che lega Antonella Lo Coco, cantante diventata nota grazie alla partecipazione alla quinta edizione di X Factor, alla compagna Elisa. Dopo aver cantato il brano ‘Your Song’, l’artista è stata raggiunta dalla donna che il prossimo 20 giugno diventerà sua moglie, cedendo all’emozione di un abbraccio e a un dolcissimo bacio.

Calorosi gli applausi del pubblico, dei giurati e della conduttrice Michelle Hunziker che ha commentato così il momento di grande trasporto: “Voi dovete essere felici. Voglio dire una piccola cosa. Molti a casa si sono stupiti per questo perché viviamo ancora in una società piena di cliché, dove nasce sempre il pregiudizio. Ad All Together Now è una parola bandita! L’amore non ha una categoria, l’amore ha tanti colori, come la musica. Auguri ad Antonella ed Elisa!”.