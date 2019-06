All Together Now, semifinale: i finalisti in gara per la vittoria

Ancora una puntata e poi calerà il sipario sulla prima edizione di ‘All Together Now’, lo show di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker con la partecipazione di J-Ax. Nella semifinale in onda ieri, giovedì 13 giugno, sono stati selezionati i finalisti, dodici concorrenti agguerritissimi per conquistare la vittoria e il premio di 50mila euro.

All Together Now, chi sono i finalisti

Veronica Liberati, Rosy Messina, Gregorio Rega, Martina Maggi, Alessandra Procacci, Carlo Paradiso, Samantha Discolpa, Daria Biancardi, Federica Bensì, Manuel Colecchia, Luca Di Stefano e Dennis Fantina: questo l’elenco dei cantanti finalisti in lizza per il salire sul podio della prima vittoria dello show musicale. A sorpresa, inoltre, J-Ax ha annunciato che registrerà un brano con uno dei concorrenti.

All Together Now, le regole del programma

Ma come funziona All Together Now? Se Michelle Hunziker è la conduttrice, J-Ax veste i panni del Presidente d’eccezione di una incredibile giuria, composta da ben 100 personaggi variopinti e competenti, che formano un vero e proprio Muro Umano. Tra i giudici del Muro si alternano cantanti e volti noti e tantissimi altri professionisti del mondo della musica e dello spettacolo. La temibile giuria valuta e commenta a microfoni aperti e senza freni (anche nel corso delle performance) la presentazione, il look, la simpatia, la postura e, naturalmente, l’esibizione canora degli aspiranti cantanti. Solo chi riesce a entusiasmare ed emozionare la giuria, al punto tale da spingerla ad alzarsi, per ballare e cantare, avrà la possibilità di proseguire il suo percorso ad “All Together Now”. E ogni volta che un membro del Muro si alza e canta, attribuisce il proprio voto al concorrente. Ottiene il punteggio maggiore chi riesce a fare alzare il maggior numero di giudici.