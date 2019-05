‘All Together Now’, Rovazzi e Gessica Notaro tra gli ospiti della seconda puntata

Stasera in prima serata il secondo appuntamento con “All Together Now” intratterrà il pubblico di Canale 5. Dopo l’ottimo esordio della prima puntata, questa settimana nuovi ospiti arriveranno nello studio dello show musicale, prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Michelle Hunziker e J-Ax in veste di presidente di un’incredibile giuria composta da ben 100 personaggi che formano un vero e proprio Muro Umano.

Fabio Rovazzi, i Legnanesi, Gabriele Cirilli e Gessica Notaro sono le presenze eccezionali della serata che vedrà esibirsi i concorrenti cantanti selezionati nei mesi scorsi da Roberto Cenci, direttore artistico e regista del programma. Tutti si sottoporranno al giudizio del coloratissimo Muro: ma chi di loro arriverà a contendersi il premio da 50 mila euro?

All Together Now, il regolamento

La temibile giuria di 100 personaggi del mondo dello spettacolo valuta e commenta a microfoni aperti e senza freni (anche nel corso delle performance) la presentazione, il look, la simpatia, la postura e, naturalmente, l’esibizione canora degli aspiranti cantanti. Solo chi riuscirà a entusiasmare ed emozionare i giudici, al punto tale da spingerli ad alzarsi, per ballare e cantare, avrà la possibilità di proseguire il suo percorso ad “All Together Now”. Ogni volta che un membro del Muro si alza e canta attribuisce il proprio voto al concorrente. Ottiene il punteggio maggiore chi riesce a fare alzare il maggior numero di giudici.



Alla semifinale arriveranno 20 concorrenti e alla finalissima 10, più gli eventuali concorrenti che hanno ottenuto il consenso unanime del Muro, cioè un punteggio pari a 100. Si sfideranno uno contro uno fino alla vittoria finale che decreterà il vincitore assoluto della prima edizione di “All Together Now” che si aggiudicherà un premio da 50 mila euro.