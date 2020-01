Sonia Mosca è la vincitrice di ‘All Together Now 2’

(Le prime dichiarazioni di Sonia Mosca dopo la vittoria ad ‘All Together Now 2’)

Sonia Mosca è la vincitrice della seconda edizione di ‘All Together Now’, proclamata nella puntata finale dello show musicale condotto da Michelle Hunziker e J-Ax di giovedì 2 gennaio 2020. La cantante, classe 1992, ha avuto la meglio nella sfida conclusiva contro Enrico Bernardo e si è aggiudicata il premio in palio di 50mila euro insieme a un riconoscimento che le consentirà di avere una chance di fare carriera nel mondo della musica. “Non ci credo, non lo avrei mai immaginato al primo provino, non ero coraggiosa”, ha raccontato alla fine del programma: “Ho vinto e voglio vincere ancora… La voce ha abbattuto tutte le barriere della mia testa. Con questi 50mila euro finalmente posso realizzare il mio sono di sempre”.

Sonia Mosca vince ‘All Together Now 2’: l’ultima puntata

Sonia Mosca è stata proclamata vincitrice della seconda edizione di ‘All Together Now 2’ con 96 punti contro i 71 dello sfidante Enrico Bernardo. Il brano che le ha consentito il podio è stato ‘I love the Lord’ interpretato dopo le tre sfide dirette contro Matteo Mastracco, Rosetta Falzone e Enrico Bernardo. Insieme a Gigi D’Alessio, tra gli ospiti della finale, si è esibita nel brano ‘Un nuovo bacio’.

Chi è Sonia Mosca, vincitrice della seconda edizione di ‘All Together Now’

Originaria di Castellammare di Stabia, Sonia Mosca ha quasi 28 anni e coltiva la sua passione nella musica sin da quando era giovanissima. Nel 2009 ha partecipato allo seconda edizione di ‘Ti lascio una canzone' condotto da Antonella Clerici e in seguito ha tentato di accedere ai finalisti di ‘X Factor’, dove, pur avendo conquistato i giurati Mara Maionchi, Morgan e Simona Ventura, non è riuscita ad andare oltre i primi 20 ai Bootcamp. Oggi il riscatto con la vittoria ad ‘All Together Now’.