Gregorio Rega è il vincitore di ‘All Together Now’

‘All Together Now’, la prima edizione dello show musicale condotto da Michelle Hunziker con la partecipazione di j-Ax, ha il suo primo vincitore, Vittorio Rega che si è aggiudicato il superpremio di 50mila euro alla fine di una sfida molto combattuta. “Questa sera l'emozione più grande è stata cantare con Nek. Quando ho visto la reazione del muro ho pensato che avrei potuto vincere”: queste le prime parole del ragazzo che ha dichiarato di voler usare la somma vinta per vinta per prodursi un disco.

Chi è Gregorio Rega, vincitore di All Together Now

Ha 32 anni viene da Napoli e ha già partecipato a "The Voice of Italy", avendo come coach in un primo momento proprio J-Ax, per poi passare a Noemi. "Ancora" di Eduardo De Crescenzo è la canzone che Gregorio Rega ha portato in superfinalissima. Durante la finale dello show musicale condotto da Michelle Hunziker, Gregorio Rega ha superato tutti gli altri finalisti: Martina Maggi e Alessandra Procacci, le due concorrenti che arrivate direttamente in finale avendo ottenuto un voto unanime dal Muro dei 100 giudici, Veronica Liberati, Rosy Messina, Carlo Paradisone, Daria Biancardi, Samantha Discolpa, Federica Bensi, Luca Di Stefano e Dennis Fantina.