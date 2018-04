Arrestata star di "Smallville", l'accusa: traffico sessuale per una setta

Traffico sessuale. Con questa pesante accusa si trova ora in carcere l'attrice Allison Mack.

La protagonista della serie tv americana "Smallville" è stata arrestata perché avrebbe reclutato donne in una setta dove erano poi costrette ad avere rapporti sessuali col guru, Keith Raniere, fermato a fine marzo in Messico ed estradato negli Usa. L'ha indicato il procuratore federale di New York Richard Donoghue.

"Le vittime erano sfruttate sessualmente e anche dal punto di vista del loro lavoro, a beneficio degli accusati", ha spiegato il procuratore federale. Keith Raniere aveva fondato nel 1998 un'organizzazione denominata Executive Success Program (ESP) che teneva una serie di laboratori per "realizzare il potenziale umano" dei partecipanti. Nel 2003 ha poi creato una seconda entità, battezzata Nxivm (da pronunciare "nexium"). Le partecipanti alle sessioni di formazione accettavano di pagare fino a 5mila dollari per laboratorio di 5 giorni e si trovavano, il più delle volte, indebitate al punto di dover lavorare per l'organizzazione per ripagare debiti.

Basata ad Albany, capitale dello stato di New York, l'organizzazione ha aperto centri in molte città Usa, nel Canada, in Messico e in altre città dell'America centrale. Nel 2015 era stata creata un'organizzazione parallela piramidale, battezzata DOS, che comprendeva delle "schiave" delle "padrone". Tutti i membri erano donne, tranne lo stesso Raniere che era sulla sommità della piramide. Una delle missione delle "schiave" era avere rapporti sessuali con il guru. Le donne erano marchiate con le sue iniziali con bruciature. Mack, 35 anni, secondo il procuratore era al primo livello della piramide, subito sotto Raniere.