Amadeus sorprende Federica Panicucci: il suo regalo arriva in diretta a ‘Mattino 5’

(Amadeus ricorda l'esperienza al Festivalbar con Federica Panicucci)

Quando si tratta del Festival di Sanremo la concorrenza tra Rai e Mediaset è pressoché nulla, soprattutto se i conduttori dei programmi in questione sono legati da una profonda amicizia come nel caso di Amadeus e Federica Panicucci. La dimostrazione dell’affetto che lega i due colleghi è arrivata in diretta tv stamattina, nel corso del programma ‘Mattino 5’, durante il quale la padrona di casa ha commentato la kermesse, ma soprattutto elogiato il gran lavoro svolto dal suo conduttore e direttore artistico. Ed è stato così che a fine puntata Federica Panicucci è stata destinataria di una sorpresa proprio da parte di Amadeus che già aveva ricordato la sua esperienza al Festivalbar del 1994 accanto a lei in un’intervista mandata in onda nel corso della puntata.

Amadeus, sorpresa per Federica Panicucci durante ‘Mattino 5’

Ed è stato così che alla fine della puntata di lunedì 10 febbraio Amadeus ha voluto fare una sorpresa alla sua amica e collega: un mazzo di fiori e un poster che ritrae Federica Panicucci e il conduttore insieme sul palco del Festivalbar dell’anno 1994. “Merita di condurre un’altra edizione. Gli auguriamo ogni bene, bravo Ama!”, ha commentato la conduttrice ringraziando Amadeus per il bel gesto. E qualcuno già si chiede se il pubblico non possa ritrovare la coppia di nuovo insieme sul palco dell’Ariston l’anno prossimo…

(Di seguito il video della sorpresa di Amadeus per Federica Panicucci durante Mattino 5)