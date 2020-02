Amadeus e Fiorello tra i vincitori del Premio Biagio Agnes

Un appuntamento che si preannuncia entusiasmante la XII edizione del “Premio Biagio Agnes”, il Premio Internazionale del Giornalismo e dell’Informazione, in programma a Sorrento dal 26 al 28 giugno: nello scenario di Marina Grande, nomi prestigiosi della comunicazione nazionale e internazionale riceveranno il premio dedicato allo storico Direttore Generale della Rai.

I vincitori sono stati designati nel corso della riunione della Giuria del “Premio Biagio Agnes” presieduta da Gianni Letta, e tra loro si annoverano anche Amadeus e Fiorello, reduci da un 70° Festival di Sanremo con ascolti record. A loro va il “Premio Costume e Società” perché sono riusciti, in un momento di frammentarietà del pensiero e confusione generalizzata, a creare uno spettacolo che ha unito il Paese.

Il Premio Biagio Agnes 2020

La manifestazione, organizzata da Simona Agnes, si svolgerà come sempre in collaborazione con la Rai e in partnership con Confindustria, riservando ampio spazio alla valorizzazione delle imprese italiane attraverso l’approfondimento di tematiche relative ai processi di sviluppo e crescita economica, sociale e culturale del Paese. Un riconoscimento particolarmente significativo è stato assegnato a una splendida storia del giornalismo italiano: i 60 anni del programma radiofonico “Tutto il calcio minuto per minuto”, voci inconfondibili che hanno attraversato generazioni, accompagnando l’evoluzione della narrazione sportiva e sociale d’Italia.

Tra passato, presente e futuro il “Premio Nuove Frontiere del Giornalismo” andrà a RaiPlay, per l’entusiasmante e ambizioso percorso che sta tracciando in ottica alfabetizzazione digitale del pubblico. Il tutto arricchito da uno sguardo internazionale, altra chiave di lettura indispensabile per interpretare la società globale in continua trasformazione. Un Premio sarà dedicato al ricordo e alla memoria di Ida Colucci, giornalista appassionata e professionista generosa, ex direttrice del Tg2 e in passato cronista parlamentare, scomparsa nell’agosto 2019.

Premio Biagio Agnes 2020, tutti i vincitori

Di seguito, i vincitori del “Premio Biagio Agnes 2020”, suddivisi in quindici categorie: Premio Internazionale: Roula Khalaf, Direttrice Financial Times; Premio Stampa Periodica: Danda Santini, Direttrice iO Donna; Premio Carta Stampata: Simone Canettieri, Il Messaggero; Premio Reportage: Viviana Mazza, Corriere della Sera; Premio Costume e Società: Amadeus e Fiorello; Premio per la Televisione: Alessandra Sardoni, LA7; Premio per la Radio: Radio2 Social Club, Rai Radio 2; Premio Giornalismo Sportivo: 60 anni di "Tutto il calcio minuto per minuto", Rai Radio 1; Premio Cinema: Piera Detassis, Presidente e Direttore Artistico dell'Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello; Premio Fiction: L’amica geniale; Premio Giornalista economico: Dino Pesole, Il Sole 24 Ore; Premio Nuove Frontiere del Giornalismo: Raiplay – Direttrice: Elena Capparelli; Premio Giornalista Scrittore: -Maurizio Molinari, Assedio all'Occidente (La nave di Teseo, 2019); -Alessandra Necci, Caterina de' Medici. Un'italiana alla conquista della Francia (Marsilio, 2019) -Antonio Polito, Il Muro che cadde due volte (Solferino, 2019) -Andrea Vianello, Ogni parola che sapevo (Mondadori, 2020); Premio Under 40: David Allegranti, Il Foglio; Premio alla Memoria: Ida Colucci .

Simona Agnes, Presidente della Fondazione Biagio Agnes, afferma: “Questo appuntamento annuale sottende un lavoro che portiamo avanti da sempre con la Fondazione Biagio Agnes, finalizzato a difendere i valori di un giornalismo vero, libero, meticoloso, senza paura. Un giornalismo che costruisca il futuro attraverso la forza della propria storia. Valorizzare percorsi diversi e le loro unicità permette di intraprendere un viaggio di conoscenza utile a indagare il mondo che accade”.

Come da tradizione, la Fondazione Biagio Agnes assegna una Borsa di studio al primo classificato in graduatoria della Scuola Superiore di Giornalismo dell’Università Luiss di Roma.