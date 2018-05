Amadeus lascia ‘Reazione a catena': “Grazie per questi anni bellissimi”

Le voci di un addio di Amadeus a ‘Reazione a Catena’ dopo 4 anni circolavano da tempo, ma solo adesso hanno trovato la conferma ufficiale per bocca del diretto interessato.

Per il conduttore di Rai Uno l’esperienza con il gioco che per il periodo estivo tiene compagnia ai telespettatori prima del Tg, termina qui e schiude la porta a nuove avventure professionali solo accennate dagli hashtag che hanno accompagnato il video con i saluti pubblicato su Instagram.

“Quest' anno non sarò il conduttore di Reazione a Catena! Ringrazio tutto il fantastico gruppo di lavoro e il centro di produzione RAI di Napoli per questi 4 anni, per me bellissimi! Soprattutto ringrazio VOI, e tutto il pubblico di Rai Uno, per aver giocato insieme a me. Ora...pronto per una nuova avventura” ha scritto Amadeus mostrando la giacca che è stato il suo costume di scena durante il programma.

Reazione a catena, chi sostituisce Amadeus

Se Amadeus si è congedato con i fan su Instagram, il nuovo conduttore ha scelto Twitter per annunciare il suo ingresso al timone del game show: si tratta di Gabriele Corsi, conduttore televisivo e radiofonico su Radio Deejay componente del Trio Medusa, che che il pubblico Rai conosce per i suoi interventi nella trasmissione di Bianca Berlinguer ‘Carta Bianca’.

"Emozionato, come un bambino il primo giorno di scuola, mi accingo a registrare la prima puntata di #reazioneacatena @RaiUno Ogni volta la stessa meravigliosa paura che ci ricorda che siamo vivi. In sottofondo, come sempre, le voci di #Linus @NicoSavi Grazie @radiodeejay" ha scritto il neoconduttore di 'Reazione a catena'. Lappuntamento con la prima puntata è per il 4 giugno su Rai Uno, alle 18.45.

Emozionato, come un bambino il primo giorno di scuola, mi accingo a registrare la prima puntata di #reazioneacatena @RaiUno. Ogni volta la stessa meravigliosa paura che ci ricorda che siamo vivi. In sottofondo, come sempre, le voci di #Linus @NicoSavi. Grazie @radiodeejay. — Gabriele Lele Corsi (@corsi_gabriele) 16 maggio 2018