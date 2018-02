Che imbarazzo per Amadeus! I pantaloni si strappano durante ‘I Soliti Ignoti’

Uno tra gli imprevisti imbarazzanti per chiunque, ovvero quello di ritrovarsi all’improvviso con i pantaloni strappati, si è verificato ad Amadeus nel bel mezzo del quiz di Rai Uno ‘I Soliti Ignoti’.

Le risate del pubblico sono state inevitabili quando il conduttore si è trovato costretto ad interrompere uno degli “ignoti” che stava dando i tre indizi utili alla concorrente, per chiarire i motivi del rumoreggiare divertito dei presenti.

“Scusi, non ridono per lei, ridono per me che mi sono chinato e si è rotto il pantalone!” ha precisato Amadeus che prontamente ha tolto la giacca blu per cingerla attorno ai fianchi ed evitare di mostrare “buchi”.

“Mignucci (il regista, ndr), non mi inquadrare qua, c’è una corrente!” ha poi aggiunto con una coinvolgente autoironia che ha camuffato il disagio per una situazione gestita nel modo più divertente possibile.

Di seguito il video pubblicato su Twitter: