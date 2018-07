Amadeus: "Ho attraversato un momento buio. Escluso per anni, dimenticato"

Grato alla Rai per avergli affidato un programma come "Ora o mai più", che alla sua prima edizione ha conquistato milioni di telespettatori, Amadeus guarda con entusiasmo verso la prossima stagione televisiva.

Sono lontani i tempi in cui il telefono non squillava più, come ha raccontato in un'intervista a Libero. Un periodo difficile che però gli è servito a capire molte cose, ma soprattutto a ripartire più forte di prima: "Quando ho lasciato L'Eredità per passare a Mediaset, nel 2006, ho attraversato un momento buio. Avrei dovuto fare il preserale per tre anni e invece è durata tre mesi o poco più e per quasi tre anni sono stato di fatto escluso, dimenticato, il telefono non squillava e i produttori non avevano tempo per me. Ma non mi sono abbattuto, avevo solo rabbia verso me stesso per essermi fidato e affidato. E, come dicono a Napoli, ho tirato fuori la 'cazzimma'".

Fondamentale in quel momento sua moglie: "Ho imparato a ragionare con la mia testa, a fidarmi di me stesso e di mia moglie - ha spiegato il conduttore - lei mi aveva consigliato di non fare quella scelta. E ho capito che la mia casa è la Rai, perché anche se sono nato in Mediaset, con Deejay Television, è in Rai che sono stato consacrato e il pubblico quando sono andato via c'è rimasto male".