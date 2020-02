Amadeus pronto al Sanremo bis? Parla la moglie Giovanna Civitillo

Il successo raggiunto da Sanremo 2020 ha fatto subito pensare alla prossima edizione del Festival che il direttore di Rai1 Stefano Coletta ha indicato come “auspicabile” se fosse ancora condotta da Amadeus. Mentre lui (al momento) tace, ringrazia i vertici dell’azienda per la fiducia e si gode i frutti del grande lavoro svolto, ad affrontare l’argomento è la moglie Giovanna Civitillo che, intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format ‘I Lunatici’ condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, ha risposto anche alla domanda su una possibile riconferma del marito alla direzione artistica della kermesse.

“Se è già pronto per il bis? Se glielo chiedi adesso ti dice di no (ride). Deve passare un po' di tempo”, ha fatto sapere la signora Sebastiani, sempre accanto al suo Ama prima, durante e dopo l’evento che lo ha visto assoluto protagonista: "Siamo già tornati alla normalità, sono alle prese con la quotidianità, la scuola, i compiti di mio figlio. Tutto regolare, tutto come prima”.

Giovanna Civitillo: “Io e mio figlio siamo stati il sostegno di Amadeus”

I ricordi dei cinque giorni del Festival di Sanremo restano indelebili nei ricordi di Giovanna Civitillo, sempre seduta in prima fila accanto al figlio Josè per sostenere Amadeus: “Io e mio figlio siamo stati il sostegno di Ama, ci cercavamo con gli occhi, mio figlio era emozionato, ad ogni pubblicità diceva al padre che era stato bravissimo”, ha confidato: “Il momento che ricorderò per sempre è quando Ama prima di scendere le scale, nel momento in cui è iniziata la sigla, si è fatto il segno della croce. Lo abbiamo visto solo noi. Quell'immagine ce l'avrò impressa per sempre. E' stata una emozione incredibile (…) Se ci aspettavamo un successo così? No, è andato oltre le aspettative. Ci speravamo, ma non ci aspettavamo assolutamente una cosa così. Wow, che devo dire”.

Molto ha fatto sorridere il pigiama che Amadeus aveva in albergo nel video ripreso da Fiorello: “Il problema è che Ama in questo periodo è stato molto lontano da me. Quando io non ci sono, lui si veste in maniera improponibile”, ha scherzato Giovanna: “Mette cose che non si potrebbero abbinare, non gliene frega niente. La mia presenza è fondamentale, io curo anche il suo aspetto fisico”.

Giovanna Civitillo: “Amadeus mi ha conquistato perché è un gentiluomo”

Amadeus e Giovanna Civitillo si conoscono da 18 anni. Un amore nato piano piano il loro, su cui la showgirl ex ballerina de ‘L’Eredità’ da lui condotto, è tornata ripercorrendo i primi momenti della loro storia: “Io vengo dal mondo della danza, ero e sono una ballerina, facevo parte di diversi corpi di ballo, ma lui come conduttore non l'avevo mai incontrato. E' capitato con l'Eredità. Io di carattere sto molto sulle mie, almeno inizialmente. Lui dice che me la tiravo, che ero un po' snob. Non me lo filavo per niente. Poi tra uno sguardo e un altro piano piano è scoccata la scintilla. Lui è un gentiluomo. Questo mi ha conquistata. E' gentile. Mi ha affascinato il suo modo di porsi. Quando ha deciso di rompere il ghiaccio, mi ha scritto un biglietto, mi ha invitato a prendere un caffè, ed ho accettato”.

Giovanna Civitillo sulle polemiche del Festival

Rispetto alle polemiche che hanno scandito i giorni prima del Festival, Giovanna Civitillo è stata ferma nel mettere un punto sulla questione (“E’ una parentesi chiusa perché la risposta è stata data da Ama con questo festival di Sanremo. Non hanno più senso di esistere con lo spettacolo che ha messo in piedi. Con lo spettacolo ha risposto a tutte le polemiche”), mentre si è sbilanciata sulle canzoni che le sono piaciute di più: “Diodato, Tosca, Pelù, Achille Lauro, Gabbani. Fatico a scegliere. Ognuna mi ha dato qualcosa. Dovessi proprio sceglierne una direi Tosca”.

Infine, un commento sul litigio Morgan-Bugo: "Mi sono accorta subito di cosa stava accadendo. Morgan ha cambiato le parole, io conoscevo bene i testi, ho capito immediatamente che aveva cambiato la canzone. E Bugo non ha potuto accettarlo. Ha preso quel foglio, lo ha strappato ed è uscito. Io lì ero scioccata, avrei voluto aiutare tutti, la canzone era bella, così purtroppo sono stati squalificati”.