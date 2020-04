Sanremo 2021, il bis 'a sorpresa' di Amadeus: "Sarà il primo dopo il coronavirus"

Amadeus bis. E' ormai quasi certo che a firmare la prossima edizione del Festival di Sanremo, la numero 71, sarà ancora una volta il conduttore dei record. Dopo lo straordinario successo incassato serata dopo serata all'Ariston, poco più di due mesi fa, è infatti difficile immaginare qualcuno in grado di fare meglio. Se c'era ancora qualche dubbio, a scioglierlo è stato proprio Amadeus oggi pomeriggio a 'Domenica In'.

In collegamento da Roma, a casa con la moglie Giovanna Civitillo, Ama ha lasciato molto più che intendere: "La prima volta che te lo propongono non puoi dire di no a Sanremo - ha risposto a Mara Venier riguardo alla possibilità di tornare alla guida della kermesse canora di Rai1 - La seconda dici 'ci penso', ma il prossimo sarà il primo Festival dopo il coronavirus". Insomma, neanche stavolta si può dire di no. E non è stata criptica nemmeno sua moglie Giovanna: "Lo vedo impegnato in riunioni, chiamate, ma non so di cosa si tratta". Chissà se tra le tante telefonate non avrà già richiamato 'alle armi' anche Fiorello. 'Ciuri' - così lo chiama Amadeus - ha più volte esplicitato diverse riserve su un suo possibile ritorno al Festival, ma anche lui, perché dire no?

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per ufficialità, conferme e riconferme c'è tempo, intanto bisognerà aspettare il via libera per febbraio. L'emergenza coronavirus, infatti, getta un'ombra di mistero anche sul futuro del Festival di Sanremo, che potrebbe slittare di uno o due mesi - come ha ipotizzato il patron dell'Ariston Walter Vacchino pochi giorni fa - per dare alla kermesse il giusto risalto mediatico, ma soprattutto per non privarla della maestosità che merita, quella che Amadeus è riuscito brillantemente a regalare al pubblico e alla musica italiana.