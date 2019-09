Ambra Angiolini telefona a ‘Vieni da me’: emozionante amarcord con Caterina Balivo e Laura Freddi |VIDEO

L’espressione sbalordita dipinta sui volti di Caterina Balivo e Laura Freddi quando la voce di Ambra Angiolini si è levata nello studio di Rai Uno, ha espresso lo stupore per il fuoriprogramma della puntata odierna di ‘Vieni da me’. La piacevole irruzione dell’attrice, citata nel corso dell’intervista dalla showgirl che con lei ha affrontato l’indimenticabile esperienza di ‘Non è la Rai’, è stata l'occasione per salutarsi dopo anni, ricordare alcuni momenti del passato e promettere di rivedersi presto, magari davanti a un bel caffè.

Ambra telefona a ‘Vieni da me’: la chiacchierata con Caterina Balivo e Laura Freddi

“Sei un’imitatrice?” ha chiesto all’inizio una scettica Laura Freddi prima di rivolgere il suo più affettuoso saluto alla ex collega, ora in Slovenia per girare un film. Emozionatissima anche Caterina Balivo, a cui Ambra ha garantito che sarà ospite del suo programma quanto prima per cantare il famoso brano ‘T’appartengo’ che tanto lanciò la popolarità dell’allora star di ‘Non è la Rai’.

“Sei una meraviglia della natura, sono contenta di averti ritrovata”, ha poi chiosato l’attrice romana rivolgendosi a Laura Freddi che ha anche svelato un aneddoto riguardante la loro carriera: un programma ‘Italieni’ che in pochissimi ricorderanno. “Con Ambra ho fatto una cosa che forse non è mai andata in onda”, ha raccontato la showgirl: “Ci misero in macchina come Thelma e Louise. Andavamo a cercare dei posti in Italia, ma io questo programma dal titolo ‘Italieni’ non l’ho mai visto in onda”. E chissà che non sarà questa l'occasione per rispolverare gli archivi televisivi...