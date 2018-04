Amici, Daniele e Biondo cambiano squadra: "Mi manca una persona"

Il serale di Amici è appena iniziato: i concorrenti hanno iniziato il loro percorso verso la vittoria e le prove settimanali proseguono all’insegna dell’obiettivo di soddisfare professori e commissari.

Tuttavia, un cambiamento rilevante è arrivato in corso per mutare l’assetto dei componenti delle due squadre in gara nel talent di Canale 5 e già minato dall’eliminazione di Filippo: uno scambio che ha visto Daniele Rommelli passare alla squadra dei Blu e Biondo a quella dei Bianchi.

Il ballerino, che ha un feeling particolare con Lauren, ha deciso che starle lontano non gli farebbe godere del tutto questi momenti speciali.

“Con i bianchi mi trovo davvero bene però sento la mancanza di una persona. So che stare distante da lei non mi farebbe godere a pieno questo percorso e sarebbe sbagliato anche nei confronti delle persone che vorrebbero essere arrivate sino a questo punto del talent” ha spiegato il ragazzo: “Nel rispetto delle persone, della squadra e per dare il massimo credo di dover stare vicino a questa persona. Ho deciso che cambio squadra e vado coi Blu. Mi va di condividere questo percorso con lei e voglio continuarlo con lei".

La richiesta di Daniele, ballerino classe '93, di passare alla squadra di Lauren Celentano è stata ufficialmente accettata dalla produzione del programma. A cambiare casacca, indossando quella bianca, è quindi il cantante romano Biondo che pare avere instarurato una certa sintonia con la cantante Emma, ora ritrovata nella stessa squadra.