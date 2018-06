Amici 17: Irama, Carmen, Lauren ed Einar in finale. Emma eliminata

(Nel video le parole di Emma, eliminata nella semifinale di Amici 17)

Ancora una puntata e poi calerà il sipario sulla 17esima edizione di Amici di Maria De Filippi, in onda lunedì 11 giugno in prima serata su Canale 5.

Irama, Carmen, Lauren ed Einar sono i quattro finalisti che si contenderanno la vittoria finale. A dover rinunciare al sogno di vincere il talent è stata, invece, Emma, che ha dovuto cedere il passo a Einar nell'ultima sfida.

In questa semifinale ricca di ospiti - Gianna Nannini, Alvaro Soler, Beppe Fiorello, Fiorella Mannoia e Fabrizio Moro – che hanno duettato con i ragazzi in gara, le tradizionali squadre Blu e Bianca sono state smantellate per lasciare spazio a una sfida in più fasi, tutti contro tutti.

A ogni blocco di trasmissione è corrisposto un metodo di votazione diverso, così nel primo sono stati i professori della commissione interna e i giudici di quella esterna a scegliere chi, tra i cinque semifinalisti in gara, fosse stato il migliore in una sfida tutta di duetti.

Carmen, dunque, si è esibita con Gianna Nannini, Lauren con Beppe Fiorello, Einar con Fiorella Mannoia, Emma con Alvaro Soler e Irama con Fabrizio Moro. Giudici e professori non hanno però eletto un vincitore all'unanimità, e così i cinque ragazzi sono passati alla seconda fase il cui esito è stato deciso al televoto.

Amici 17, i finalisti

Il pubblico ha puntato su Irama e Carmen. I professori hanno assegnato la maglia di primo finalista a Irama, mentre i quattro rimasti in gara, nella terza fase, sono stati giudicati dai professori della commissione interna. Lauren ed Emma hanno ottenuto il maggior numero di voti e i professori hanno assegnato la seconda maglia alla ballerina.

La terza a conquistarsi il diritto ad accedere alla finale è stata Carmen.

L'ultimo posto disponibile tra Emma ed Einar è stato attribuito dal pubblico al cantante, scelto con il 70% delle preferenze. L'appuntamento con la proclamazione del vincitore di Amici 17 è per l'11 giugno.