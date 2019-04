Amici 18, seconda puntata: Al Bano, Ermal Meta e Fabrizio Moro ospiti di Maria De Filippi

Amici 18, la sfida tra gli 11 concorrenti in gara per la vittoria riprende sabato 6 aprile con la seconda puntata del Serale in onda in prima serata su Canale 5.

Dopo l’eliminazione di Mowgly della squadra dei Blu, Giordana, Mameli, Ludovica, Alvis, Rafael e Umberto per la squadra Bianca diretta artisticamente da Ricky Martin e Tish, Alberto, Jefeo, Valentina e Vincenzo per la squadra Blu, diretta dal tenore Vittorio Grigolo restano i contendenti protagonisti dello show condotto da Maria De Filippi che, anche per questo appuntamento, avrà al suo fianco ospiti d’eccezione.

Amici 18, anticipazioni della seconda puntata

In studio a duettare con i ragazzi Al Bano, una delle voci più straordinarie del panorama musicale nazionale ed internazionale e i due amatissimi cantautori Ermal Meta e Fabrizio Moro, accompagnati dalla magnifica orchestra composta da 31 elementi, diretta dal Maestro Marco Vito e dalle performance dei trentuno ballerini nazionali e internazionali che formano il corpo di ballo dei professionisti.

Il giudice speciale è sempre lei, Loredana Bertè, nella prima puntata al centro delle polemiche per i suoi giudizi taglienti.

A giudicare le loro esibizioni, tra gli altri, anche i sei Prof: Rudy Zerbi, Alex Britti, Stash, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Timor Steffens. A rappresentare la comicità e la satira i due attori Pio e Amedeo, mentre il Direttore Artistico e curatore dello show è Giuliano Peparini.

Occhi puntati sulla sfida, dunque, ma anche sullo spettacolo che, nella puntata di esordio, ha visto un ottimo riscontro da parte del pubblico nell’ambito degli ascolti tv.