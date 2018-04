Amici 2018: tutto pronto per il serale? Il video di Simona Ventura spopola sul web

Tutti pronti per la prima puntata del serale della nuova edizione di Amici17 condotta da Maria De Filippi? Cresce l’attesa per la diretta in onda sabato 7 aprile su Canale 5, non solo per i ragazzi della scuola e per il pubblico affezionato ma anche per i giudici. È così che Simona Ventura in un video pubblicato sulla sua pagina Instagram mette in evidenza tutto il suo entusiasmo per questo nuovo inizio televisivo. Il post diventa anche un’anticipazione del programma: super Simo è pronta e carica.

Il video

“Qui è tutto pronto per il serale di Amici17”. Con questa didascalia Simona Ventura ha pubblicato un video di pochi secondi in cui balla, sorridente e fiera, entusiasta di iniziare questa nuova edizione del talent. Super Simo ha coinvolto in questo simpatico siparietto anche il compagno Gerò Carraro: “Amore vieni” e così lui irrompe stupito sulla scena.

Le squadre

Sabato 31 marzo si è concluso il ciclo di appuntamenti pomeridiani con il talent ‘Amici’ che dal 7 aprile entra nella fase più importante con il tanto atteso ‘serale’ trasmesso in diretta su Canale 5. Quattordici gli alunni ammessi all'ultima fase del programma e pronti per indossare la maglia verde del Serale: sette cantanti e sette ballerini, rispettivamente divisi nelle due storiche squadre del programma, la bianca e la blu.

La commissione esterna

Heather Parisi: ballerina e showgirl, tornata in Italia un anno fa con "NemicAmatissima" insieme a Lorella Cuccarini (e numerose) polemiche. Giulia Michelini: attrice protagonista della fiction di successo "Rosy Abate", nota per avere un rapporto piuttosto ansiogeno con la tv, dove si mostra sempre in grande imbarazzo ed agitazione: c'è curiosità per vedere come vivrà il nuovo ruolo. Simona Ventura: conduttrice, ex regina delle prime serate Rai. Alessandra Amoroso: la cantante salentina torna nel reality che nel 2009 vinse e che la consegnò al successo; l'annuncio è arrivato con un post carico di gioia pubblicato su Instagram: "Non dimentico chi ero e chi sono", ha scritto. Ermal Meta: il cantautore albanese ha accettato di restare ad Amici, dove lo scorso anno – sempre nella fase serale del programma – sedeva in giuria insieme ad Ambra Angiolini, Eleonora Abbagnato e Daniele Liotti. Marco Bocci: attore alle prese con la sua prima esperienza in tv fuori da un set.