Amici 2018, chi sono i 19 cantanti e ballerini

La scuola di Amici riapre le porte. Dopo mesi di casting sono stati scelti i 19 allievi, 7 ballerini e 12 cantanti, che si sfideranno per tenersi stretto l'ambito posto in classe.

Si parte sabato 17 novembre, alle 14:10 su Canale 5. Ospite della prima puntata Irama, il vincitore della scorsa edizione, che presenterà il nuovo singolo "Non mollo mai". Confermato il cast dei ballerini professionisti con una new entry, Bryan Ramirez, direttamente da Amici 2017, e il ritorno di Lorella Boccia. Due new entry anche tra i Professori: Alex Britti e Stash, leader dei The Kolors, vincitori del talent di Maria De Filippi nel 2015.

Amici 2018, i cantanti

Per il canto troviamo Alessandro Casillo, Kevin Payne, Noemi Cainero, Daniel Piccirillo, Giacomo Eva, Tish, Ellynora, Giordana Angi, Yamatt, Jefeo, Mameli e Sofia Marcaccini.

Amici 2018, i ballerini

Per il ballo troviamo Giusy Romaldi, Miguel Chavez, Daniele Nocchi, Arianna Forte, Marco Alimenti, Mattia Schinco e Mowgly.