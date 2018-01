Amici, Stefano De Martino lascia: "Ecco chi lo sostituirà"

Stefano De Martino lascia Amici di Maria De Filippi per approdare come inviato in Honduras per la nuova edizione de l’Isola dei Famosi. A sostituire Stefano nella scuola di Canale 5 (si vocifera) Klajdi Selimi, un ballerino albanese tra i protagonisti della quarta edizione del talent show.

Ad azzardare il nome del successore è Dagospia: "Il ballerino albanese inseparabile dalla sua bandana che divise il pubblico nella quarta edizione di Amici è stato visto aggirarsi negli studi Mediaset a Roma. O magari è passato di lì per caso?", si chiede il sito diretto da Roberto D'Agostino.

Chi è Klajdi Selimi

Nato a Tirana, in Albania, il primo giugno 1983, il ballerino Klajdi Selimi è uno dei protagonisti più chiacchierati della storia di Amici. Inseparabile dalla sua bandana, è il terzo classificato della quarta edizione. Ha uno stile da ballerino di jazz con forti basi di classico. Si è diplomato all'Accademia di danza di Tirana.