Amici, Emma piange durante l'esibizione

Un'interpretazione intensa culminata con un pianto liberatorio. Non è riuscita a trattenere le lacrime Elena, che sulle note del brano di Elisa, "Un senso di te", si è lasciata andare fino in fondo.

Preoccupata Maria De Filippi le ha subito chiesto se fosse successo qualcosa, ma la ragazza ha spiegato: "Mi sono emozionata". La sua emozione è arrivata a chiunque, e anche Paola Turci le ha fatto i complimenti: "Non è la tua lingua, ma l'italiano è stato impeccabile. Mi hai spostato qualcosa". La cantante, però, ancora non è stata confermata per il serale, anche se dopo una performance del genere non dovrebbero esserci dubbi.