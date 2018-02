Giuliano Peparini rompe il silenzio dopo l'addio ad Amici

Ieri la presentazione di Luca Tommassini, nuovo direttore artistico ad "Amici 2018". Oggi il messaggio di congedo Giuliano Peparini, ballerino e coreografo che ha ricoperto lo stesso ruolo per 5 anni fino alla scorsa edizione. Che non esclude il ritorno (né si perde in particolari parole di elogio dei confronti del suo successore).

Peparini affida a Instagram il suo "arrivederci" al talent show di Canale 5 e spiega le ragioni della sua (sofferta) scelta. Lo fa con un "in bocca al lupo" a Tommassini e il racconto dell'affetto provato nei confronti di Maria De Filippi e del suo staff.

"Quest’anno - scrive Giuliano - Ho deciso, dopo attente riflessioni, di fermarmi per un po' con questo programma e di non accettare il ruolo di Direttore Artistico per dare spazio ad altri progetti che avevo messo da parte e che mi porteranno a viaggiare tanto, ma soprattutto a portare un po' d’Italia nel mondo, come ho sempre cercato di fare da quando ho intrapreso questo lavoro".

E ancora: "Faccio un enorme in bocca al lupo a Maria, a Sabina e a tutti quelli che rendono possibile tutto questo, perché sono sicuro che anche stavolta sarà un successo. Un in bocca al lupo anche a Luca".