Amici: Irama è il vincitore dell’ottava puntata, nessun eliminato

(Nel video l'esibizione di Irama nell'ottava puntata di Amici)

Amici 2018 si prepara al gran finale. Domenica 27 maggio è andata in onda l'ottava puntata del talent di Maria De Filippi e su Canale 5, nella diretta in prima serata, è stato decretato il vincitore Irama della squadra Bianca che si contenderà il podio con i compagni di avventura rimasti.

Nessuna eliminazione nel corso di una serata ricca di ospiti di gran rilievo, quali Sophia Loren, Carla Fracci, Ornella Vanoni, Gino Paoli e Gigi D'alessio. Grandi applausi per il ritorno di Marco Bocci nel suo ruolo di commissario esterno, commosso dalla sorpresa della moglie Laura Chiatti.

Amici 2018, i semifinalisti

Cinque gli artisti ancora in gara pronti a diventare il vincitore della 17esima edizione del talent.

Per la squadra Bianca, i cantanti Emma Muscat e Irama. Per la squadra blu, la ballerina Lauren Celentano – già vincitrice del circuito danza – e i cantanti Einar Ortiz e Carmen Ferreri.

Irama e Emma Muscat si sono sfidati per decidere il vincitore della puntata che il verdetto annunciato da Luca Tommassini ha indicato in Irama. La commissione interna ha poi salvato Lauren Celentano e Carmen Ferreri, passati così alla prossima puntata. Einar e Emma si sono trovati in sfida diretta e dopo le tre esibizioni di ognuno, è arrivata la decisione che ha salvato entrambi senza eliminare nessuno.

Amici 2018, quando va in onda la finale

Fino a ieri sembrava che la puntata conclusiva del programma dovesse andare in onda sabato 2 o domenica 3 giugno, ma con 5 talenti in gara sembra plausibile il prolungamento del programma di un’altra puntata. Si attendono conferme ufficiali.