Amici 2018, Tommassini incontra i ragazzi e annuncia le grandi novità del serale

“Voglio farti felice più che mai” aveva promesso Luca Tommassini a Maria de Filippi al suo debutto come direttore artistico del talent più longevo della tv italiana.

E stando al discorso rivolto ai ragazzi in lizza per raggiungere l’ambito obiettivo del serale di Canale 5, si direbbe che ‘Queen Mary’ non è l’unica a beneficiare del colpo di felicità portato dal ballerino, coreografo, regista, attore e chi più ne ha più ne metta.

L’entusiasmo degli allievi, infatti, è rimasto stampato sui loro volti quando, durante il loro primo incontro, hanno ascoltato le parole di Tommassini, foriere di grandi novità artistiche, ma anche inerenti look e stile.

“Io vi sto conoscendo da fuori perché guardo il programma. Vi sto studiando. Ma vorrei confrontarmi con ognuno di voi per capire cosa costruire” ha spiegato ai ragazzi. “Vi chiederò di preparare per il prossimo incontro il vostro mondo. Portate fotografie, i link delle performance, dei look che vi piacciono, dal trucco al parrucco. Qualsiasi cosa, anche i costumi, perché finalmente avrete dei costumi” ha anticipato ancora, novità che ha suscitato la reazione contenta dei giovani interlocutori.

Considerando lo spettacolo scenografico firmato dal direttore artistico a ‘X Factor’ e non solo, c’è da scommettere che grazie a lui le singole performance dei ragazzi nel serale del sabato saranno davvero straordinarie per il pubblico di Canale 5, motivo per cui ci si aspetta una rivoluzione anche nell’aspetto prettamente estetico dei concorrenti, finalmente lontani dall’omologazione delle tutine e delle maglie indossate fino ad ora.

“Pensate al vostro sogno così ci lavoriamo sopra” ha consigliato agli allievi, frase che più di ogni altra sintetizza l’innovativa era Tommassini ad Amici.