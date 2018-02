Amici, Tommassini è il nuovo direttore artistico. Tutto quello che c'è da sapere sul coreografo

Luca Tommassini è il nuovo direttore artistico di Amici. Dopo settimane di rumors, l'annuncio ufficiale è arrivato nel corso dell'ultima puntata del talent show di Canale 5. Il coreografo e ballerino subentra a Giuliano Peparini, che lascia dopo 4 anni di servizio alla corte di Maria De Filippi.

Il "corteggiamento" reciproco tra Queen Mary e Luca era iniziato mesi fa sui social. Lui, infatti, aveva pubblicato una foto su Instagram in cui indossava la maglietta della "sfida" di amici. Provocazione a cui lei aveva risposto su Facebook: "Ti sta molto bene e sarebbe una gran bella sfida".

Chi è Luca Tommassini, nuovo direttore artistico di Amici

Ballerino, attore, coreografo, regista, direttore artistico, Luca Tommassini nasce il 14 febbraio 1970 e, appena undicenne, già lavora nel campo dello spettacolo dividendosi tra cinema, teatro, televisione e pubblicità. Dopo il diploma in danza classica al Balletto di Roma, vince una borsa di studio per studiare danza a New York e Los Angeles, e decide di stabilirsi negli Stati Uniti per seguire il suo sogno.

Tanti sono gli artisti internazionali con cui Luca collabora nel corso della sua carriera, tra cui, Prince, Michael Jackson, Bjork, Whitney Houston, Kylie Minogue, Ricky Martin, Sophie Ellis Bextor, Jamiroquai, Phil Collins, Janet Jackson, Gwen Stefani, Eminem, Nelly, Pharrel Williams, Katy Perry, Robbie Williams, Diana Ross, Beyoncé, Johnny Depp, Robin Williams, Angelina Jolie, Alicia Keys, Pink, Take That.

Altrettanti anche gli artisti italiani con cui ha avuto collaborazioni, tra cui Claudio Baglioni, Giorgia, Luciano Pavarotti, Elisa, Anna Oxa, Paola e Chiara, Gigi D’Alessio, Tiziano Ferro, Jovanotti, Patty Pravo, Gianni Morandi, Il Volo, Ambra Angiolini, Eros Ramazzotti, Marco Mengoni, Noemi, Emma.

Nel suo percorso professionale, anche il mondo del teatro e del musical, che lo portano a realizzare alcuni degli spettacoli più importanti degli ultimi anni: Sweet Charity e Il Pianeta Proibito con Lorella Cuccarini, Volevo fare il ballerino… e non solo con Fiorello, Sola me ne vò con Mariangela Melato, Misura per misura con Gabriele Lavia e Haircon Elisa.

Nell’ultimo anno, tra i numerosi impegni, partecipa a “Pechino Express”(Raidue) in coppia con Paola Barale, ed esce il suo primo libro “FattoreT: l’inafferrabile scintilla del talento” (Mondadori). Luca Tommassini, oltre a coreografare l’ultimo film dei Manetti Bros, ha firmato la regia de Il Teatro del Silenzio di Andrea Bocelli ed è attualmente direttore artistico e coreografo della decima edizione di XFactor.