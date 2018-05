"Amici" o nemici? Il giallo dell'ospitata di Romina Power

(Nel video in alto, lo spot della prossima puntata di "Amici")

"Tutti i colori del talento" (come da jingle, ndr) si tingono di giallo. E' mistero sulla partecipazione di Romina Power alla prossima puntata di "Amici di Maria De Filippi". Un bel punto interrogativo posto alla fine dello spot in rotazione in questi giorni lascia i telespettatori perplessi: trattative ancora in corso oppure c'è maretta tra la cantante e la produzione?

"Massimo Ranieri, J-ax e Fedez, Al Bano", questi gli ospiti annunciati nell'appuntamento in onda sabato 19 maggio in prima serata su Canale 5. Poi, sul finire della pubblicità, lo speaker domanda: "E ci sarà anche Romina Power?". Alla diretta l'ardua sentenza, ma al momento spunta la possibilità che Al Bano Carrisi, storica metà musicale e (in passato) sentimentale dell'artista americana, si presenti spaiato. E i sospetti corrono alla querelle avuta qualche giorno fa da Romina con Maurizio Costanzo in occasione de "L'Intervista".

Già perché se è possibile che la decisione definitiva della Power sia rimandata per impegni professionali, o che gli autori vogliano stuzziare il pubblico con un gioco di suspense imperniato sulla infinita soap opera Al Bano/Romina, è anche vero che lo scorso lunedì, poco prima che andasse in onda l'intervista di Costanzo, la cantate si è scagliata pesantemente contro il giornalista sui suoi profili social ("Ho capito che non esiste correttezza, quindi basta"). E, considerando che la produzione de L'Intervista è la stessa di Amici (Fascino PGT) è altrettanto probabile che ci siano resistenze da parte dell'ospite.

La Power, in particolare, se l'era presa con l'ufficio stampa della produzione perché "reo" di aver pubblicato alcune anticipazioni dell'intervista alla vigilia della messa in onda (prassi dei programmi tv) a proposito del suo tormentato rapporto con Al Bano e aveva parlato di "slealtà di aver pubblicato la trascrizione dell’intervista per esteso corredata di foto degli schermi".

Se così fosse, sfumerebbe l'ambizione della De Filippi di "bissare" quanto fatto dalla rivale del sabato sera Carlucci un paio di settimane fa: in occasione di una delle prime puntate di Ballando con le stelle, infatti, Milly è riuscita a riunire la ex coppia sul palcoscenico del talent show di prima serata di Rai 1.

