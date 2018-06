Amici, sfilata di big per la semifinale

(Nel video in alto, le anticipazioni della prossima puntata di "Amici")

Non si risparmia fino alla fine Maria De Filippi, e per la semifinale di Amici, in onda domenica 3 giugno in prima serata Canale 5, chiama a rapporto degli ospiti davvero super.

Beppe Fiorello, Alvaro Soler, Gianna Nannini, Fabrizio Moro e Fiorella Mannoia si alterneranno sul palco per duettare e incitare i ragazzi delle due squadre a inseguire il loro sogno. Ultime sfide per loro, chi andrà in finale?

Sono 5 gli allievi ancora in gara: i cantanti Emma e Irama dei Bianchi, dei Blu invece la ballerina Lauren e i cantanti Einar e Carmen.