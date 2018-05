Amici: i "cocchi" di Maria su Rai 1, lei chiama Il Volo e la Hunziker

Break. Momentanea tregua tra Maria De Filippi e Milly Carlucci. La consueta e agguerrita sfida del sabato sera fra "Amici" e "Ballando con le stelle" questa settimana salta e Queen Mary dovrà vedersela con i suoi amatissimi Ermal Meta e Fabrizio Moro, che sabato 12 maggio - in diretta su Rai 1 - tentano l'impresa all'Eurovision.

E a propostito di Sanremo, dove il duo tanto caro ad "Amici" ha trionfato quest'anno conquistandosi il posto sul palco dell'Altice Arena di Lisbona, Maria per restare in tema ha chiamato degli illustri ex vincitori del Festival e una delle protagoniste più amate dell'ultima edizione. Ospiti della sesta puntata del serale Il Volo, per un'esibizione con i ragazzi, e Michelle Hunziker. Non ci sarà nemmeno stavolta Nadia Toffa, che aveva già dato forfait sabato scorso.

La gara, a tre settimane dalla finale, è agguerritissima tra i 7 allievi rimasti: i Bianchi Emma, Irama, Biondo e Bryan, che ha cambiato squadra pochi giorni fa, e i Blu Einar, Lauren e Carmen. Ed è proprio Carmen la più a rischio insieme ad Emma. Le due cantanti, che si sono sfidate nella scorsa puntata su richiesta di Rudy Zerby, conosceranno sabato il verdetto.

Amici, sesta puntata: le assegnazioni

Carmen: "Bella senz'anima", "Nothing's real but love", "I know where I've been", "Il cielo", "Hallelujah", "Quando nasce un amore", "Amore disperato";

Einar: "Non c'è" (inedito), "Futura", "Il diario degli errori", "Se tu non torni", "Nessuno vuole essere Robin", "Amore puro", "Giudizi universali";

Irama: "Un giorno in più" (inedito), "Che ne sai" (inedito), "Voglio solo te" (inedito), "Nera" (inedito), "Le tasche piene di sassi", "We don't talk anymore", "Ti ho voluto bene veramente";

Emma: "Nothing compares 2 you", "Photograph", "Stay", "Say something – A great big world", "Will you be there", "Unconditionally";

Biondo: "La mia ex chiama" (inedito), "Quelli che ben pensano", "Vento d'estate", "La nuova stella di Broadway"

I ballerini Bryan e Lauren, invece, si sfideranno nella prova proibitiva di lap dance. A Lauren sono state assegnate tutte coreografie di Luca Tommassini, "Malo", "I love you", "Hey pachuco" e "Applause", mentre a Bryan "Wuthering Heights", "La fine", "Take To Me Church" e "Canned Heat".