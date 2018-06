Amici 17, Maria De Filippi chiama Alessandra Amoroso per la finale: le anticipazioni

Amici 17, ultimo atto. Lunedì 11 giugno in prima serata su Canale 5, andrà in onda l’ultima puntata del talent show condotto da Maria De Filippi che, per l’occasione, ha richiamato sul palco la sua ‘pupilla’ Alessandra Amoroso.

La cantante salentina aveva lasciato il programma al termine della quarta puntata, rinunciando al suo ruolo di membro della commissione esterna per impegni professionali.

Ma per l’ultimo appuntamento del talent che 10 anni fa le diede la notorietà grazie alla vittoria, Alessandra ha deciso di fare un grande regalo ai fan e tornare ad esibirsi nel corso della diretta che determinerà il 17esimo vincitore.

Insieme a lei, sul palco di Amici saliranno anche Emma, Elisa e Michele Bravi.

Amici 17, chi vincerà?

Irama, Carmen, Lauren e Einar sono i quattro finalisti che si contendono la vittoria del talent.

Carmen canterà con Emma Marrone​, Irama con Elisa Toffoli, Einar con Alessandra Amoroso​ e Lauren con Michele Bravi.

Per i ragazzi la tensione è alle stelle a pochi giorni dalla finalissima. Il nervosismo si fa sentire soprattutto per Carmen che durante le prove è scoppiata a piangere.

"Oggi va così, non ci posso fare niente - si è sfogata la cantante - Ho voglia di fare le cose ma mi sento bloccata. Proprio ora deve succedere?".