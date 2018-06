Irama vince Amici 17

(Nel video sopra il momento della vittoria di Irama)

Tutti contro tutti nell'ultima puntata di Amici 17. I 4 finalisti si sono sfidati a colpi di inediti e cavalli di battaglia, fino a restare in due. E' Irama a trionfare e conquistare il titolo di questa edizione del talent.

Il cantante ha vinto al televoto finale contro Carmen con il 63% dei voti. Terzo gradino del podio per Einar, mentre la ballerina Lauren si piazza al quarto posto, ma vince il premio della critica Vodafone da 50 mila euro.

"Stasera prima di salire sul palco pensavo alla persona per cui ho scritto 'Un respiro' - ha detto Irama emozionatissimo - mia nonna. Ho pensato a le tutta la sera. Non c'è più ma io porto sempre dentro il suo ricordo. E' un onore per me vincere questa coppa, è stato un percorso incredibile. Ringrazio chi ha creduto in me, perché la musica è la cosa più cara che ho. Spero che sia un inizio, che sia qualcosa di bello per me ma anche per tutti noi che siamo arrivati fino a qua".

Irama, chi è il vincitore di Amici 2017

Filippo Maria Fanti, alias Irama. Classe 1995, vive a Monza con la madre, il padre e la sorella. Scrive canzoni dall'età di 7 anni, cresciuto con la musica di Fabrizio De André e Francesco Guccini. Nel 2016 ha partecipato al Festival di Sanremo nella sezione Giovani con il brano "Cosa resterà". Difficile confinarlo in un preciso genere, definisce la sua musica come un ibrido proprio perché non si pone mai limiti in fase creativa. Di lui dice che è lunatico, testardo, determinato e sensibile.