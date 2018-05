Amici, Alessandra Celentano insultata dagli allievi: "Potrei chiedere la vostra eliminazione"

A poche ore dalla quarta puntata del serale di Amici, un nuovo scontro alza la tensione tra i protagonisti del talent che sabato 5 maggio vedrà una doppia sfida a squadre tra Bianchi e Blu con conseguente doppia eliminazione.

Parti in causa del faccia a faccia che ha voluto mettere in chiaro punti di vista nettamente discordanti sono stati la prof di danza Alessandra Celentano e i ballerini della squadra bianca, Valentina Verdecchi e Luca Capomaggi, e il cantante Zic.

I ragazzi si sono scagliati contro l’insegnante di ballo per le parole da lei pronunciate nei confronti del ballerino Bryan Ramirez dei blu, da lei definito “sensibile” soprattutto per il passato difficile.

“Ma vaffan***o, sta a dì na marea di stronz**e. Lei e l’altro sono due… Queste cose mi danno fastidio”, ha detto Luca a cui si è aggiunto anche Zic che ha attaccato non solo l’insegnante ma anche Bryan: “Siamo arrivati al punto in cui per andare avanti in questo punto ha bisogno di essere difeso da un’arpia e diventare un caso umano per evitare una figura di m***a davanti a 4milioni di persone. E questa qui lo difende a spada tratta. Per questo è imbarazzante”.

Davanti al video mostrato da Alessandra Celentano ai ragazzi per chiedere un commento diretto, l’insegnante ha voluto chiarire il suo punto di vista in maniera molto dura.

“In questo momento non mi interessano le scuse. La cosa che avete sempre frainteso è che io non parlo mai di voi come persone (…) io parlo sempre di voi come ballerini. Invece voi parlate di me come persona, offendete (…) Io potrei chiedere l’eliminazione per voi. Non lo faccio perché aspetto che la cosa avvenga in modo naturale per quello che riguarda la danza. Prendetevi le vostre responsabilità”.

A nulla sono serviti gli ulteriori tentativi di scuse da parte dei ragazzi: l’insegnante è rimasta inamovibile sulla sua posizione per nulla intenzionata ad accettare giustificazioni (QUI il video completo del faccia a faccia).

“Tutto quello che io dico e faccio fa parte del mio lavoro” Confronto tra la maestra @Ale_Celentano, Valentina e Luca. #Amici17 pic.twitter.com/NByCgjpywI — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) 2 maggio 2018