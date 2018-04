Amici, Alessandra Celentano replica alle critiche: “Non illudo i ragazzi”

Il serale di Amici è appena iniziato e già ha infiammato gli animi dei protagonisti che divergono sui modi pensare e di impartire insegnamenti agli allievi arrivati nella tappa più importante del talent show.

Nei giorni scorsi ha dato adito a molti spunti di discussione il video di Heather Parisi: “Questi professori, quasi tutti, hanno un tono aggressivo, cattivo e offensivo nei confronti dei ragazzi soprattutto quando si tocca l'argomento fisico. E' orribile” aveva detto la ballerina chiamata da Maria De Filippi come membro della commissione esterna.

A rispondere, seppur indirettamente, alle sue dichiarazioni è stata Alessandra Celentano che, dalle pagine di Oggi, ha ribadito quanto spesso si è trovata a dire durante le lezioni e le dirette televisive del programma.

"Per danzare ci vuole un certo fisico. Il ballerino lavora con il corpo, se sono in sovrappeso faccio un salto e rischio di farmi male. Se un ragazzo vuole giocare a basket a livello agonistico ma è alto un metro e sessanta non può farlo. È un discorso semplice, non viene capito" ha detto la prof di danza.

"Purtroppo viviamo in un mondo di buonisti” ha proseguito ancora la Celentano, ultimamente in polemica con la ballerina Lauren, priva, a suo parere, di non avere i requisiti fisici per intraprendere una carriera da danzatrice, ovvero, un fisico abbastanza esile e asciutto: “È facile dire 'sei un grande ballerino' e avere l'applauso dal pubblico. Io invece faccio il bene dei ragazzi, non li illudo. E non ho mai sbagliato: gli allievi in cui ho creduto ora lavorano per grandi compagnie. Gli altri no".

Che il ‘chiarimento’ metta un punto alla discussione è difficile da credere: il serale di ‘Amici’ è solo all’inizio.