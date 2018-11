VIDEO | Amici, Alex Britti discute con un allievo: deve intervenire Maria De Filippi

Primi battibecchi nella scuola di Amici. Nella puntata pomeridiana di sabato 24 novembre, Giacomo Eva, tra i cantanti in corsa per conquistare uno dei banchi, si è scontrato con l'opinione di Alex Britti. Al ragazzo non è andato giù il voto 'zero' datogli dal professore, che però è rimasto fermo sul suo parere: "Non puoi trattare una canzone che fa parte del panorama della cultura italiana in quel modo, perché non ne hai ancora le capacità". A tentare di riportare la serenità in studio, spiegando la motivazione e il valore di quel voto tanto basso, ci ha provato Maria De Filippi.