Amici, Alfonso Signorini è il nuovo professore

Colpo di scena ad Amici. A poche settimane dall'inizio del talent, nella Scuola di Maria De Filippi arriva un nuovo professore. A tenere corsi sull'amore per la musica, spaziando dal pop alla lirica - di cui è grande appassionato - è Alfonso Signorini. Il direttore del settimanale Chi, che ha già tenuto la sua prima lezione, non avrà però diritto di voto il sabato pomeriggio.

"Sono gasatissimo perché ho iniziato a fare il professore prima di diventare giornalista - ha spiegato Signorini ai ragazzi - Per me questo è un ritorno alle origini. Mi sento più giovane di trent'anni". Grande entusiasmo tra gli alunni per la new entry, che ha preso subito le parti di Alberto, il tenore entrato ad Amici senza fare il casting: "Ho visto che guardavate Alberto Urso come un marziano, perché magari qualcuno non avrà sentito cantare nemmeno qualche volta quello che lui ha cantato. La cosa che mi piace è fare un esperimento con voi per far capire perché tutta la musica è bella".

Un esperimento che sta già portando i primi ottimi risultati, visto l'interesse dei ragazzi. La Scuola di Amici diventa sempre più completa.