Coronavirus, Maria De Filippi: "Amici All star? Se ci sarà, sarà qualcosa di diverso"

L'emergenza legata al coronavirus ha giocoforza portato grandi cambiamenti anche nel mondo della televisione e non poteva non essere che così. Ma Maria De Filippi non si ferma. Intervistata da RTL 102.05, la signora di Canale 5 ha svelato qualche dettaglio di quello che vedremo presto in tv targato Fascino. Il programma Amici all stars 2020, dedicato agli artisti lanciati dal programma nel corso degli anni, sarebbe dovuto andare in onda subito dopo la fine di Amici 19 ma l’emergenza coronavirus ha imposto uno stop. Lo show, giunto alla seconda edizione, dovrà per forza di cose andare in onda in una versione differente rispetto a quella che la produzione aveva inizialmente pensato.

Rispondendo a una domanda di un’ascoltatrice del programma Miseria e nobiltà su come cambierà la televisione e se ci saranno nuovi show, tra cui Amici All Stars, Maria De Filippi ha spiegato: “È un domandone. Con questa cosa del Coronavirus, se anche ci sarà, non sarà una sorta di Amici All Star, sarà qualcosa di diverso, non esattamente come si era pensato, e sarà sicuro non prima della metà di maggio”.

“Questa cosa poi ha cambiato tutto e, laddove ci fosse, spero che ci sia, il pensiero è di fare qualcosa anche per l’emergenza che stiamo vivendo. Come cambierà la televisione? Per forza di cose ci sarà una situazione diversa, ci abitueremo anche a vederla diversamente. Quando hanno tolto il pubblico ad Amici, erano tutti un po’ spaesati. Quel giorno sembrava di andare a fare le prove, ma non è stato peggio. Non è stato meglio ma non è stato peggio, siamo riusciti a farlo lo stesso”

Il coronavirus cambia i palinsesti

Parlando di televisione e di come i palinsesti siano stati stravolti dal coronavirus, Maria De Filippi ha detto la sua. “Tutte le volte che mi è capitato di fare qualcosa di nuovo è perché mi è venuto in mente, non perché sono stata lì ferma, con un foglio davanti, finché ho trovato l’idea – ha aggiunto De Filippi - Dico la verità, forse lavorando tanto non ho queste grandi idee in mente, non sto pensando sinceramente a fare qualcosa di nuovo. Adesso, c’è la necessità di cambiare le cose a seconda del tempo in cui stiamo vivendo: Uomini e Donne ritorna il 20 aprile con un’edizione completamente diversa e questo ti porta a pensare diversamente. A volte succedono le cose così, C’è posta per te è capitato per caso, non perché sono stata lì a pensarci a lungo, non stavo lì a pensare ‘adesso mi viene in mente qualcosa che funziona in televisione”.

