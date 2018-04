Amici, a sorpresa arriva Belen: il ballo sensuale con Maradona

Maria De Filippi nasconde sempre un asso nella manica e così è stato anche nella puntata di sabato 21 aprile. La conduttrice non si è accontentata di avere in studio un super ospite come Diego Armando Maradona, ma ha regalato al pubblico in studio e a casa anche un'inaspettata sorpresa.

Annunciando una cumbia colombiana, in onore dell'ex calciatore argentino, ad entrare in studio è stata nientedimeno che Belen Rodriguez. La showgirl argentina, in tutta la sua sensualità, con un miniabito azzurro, è stata la protagonista dell'esibizione, fino a trascinare in pista anche il connazionale Maradona.

"Ieri sera - ha detto Maria De Filippi al super ospite della serata al termine della cumbia - stavamo facendo la scaletta della puntata e ho pensato: 'Belen è argentina, magari le fa piacere conoscere Maradona'. Solitamente non è una che la chiami alle 11 di sera e viene e, invece, ha detto subito di sì: 'Per me è come il Papa', è stata la sua risposta".

"Mi hai fatto il regalo più grande della mia vita, lo sai", ha infine concluso Belen, emozionata, guardando negli occhi Maria De Filippi.