Amici, Biondo: scheda e foto

Quattordici gli alunni ammessi all'ultima fase del programma: sette cantanti e sette ballerini, rispettivamente divisi nelle due squadre del programma, la Bianca e la Blu.

Tra i bianchi Biondo. Romano, classe 1998, vive con il padre, la madre e la sorella. Appassionato di cucina, si è diplomato quest'anno all'Istituto alberghiero. Ascolta R&B americano, cerca una via più melodica al rap e ha pubblicato video su YouTube che hanno ottenuto molte visualizzazioni. I suoi modelli di riferimento sono Drake, PartyNextDoor, Bryson Tiller. Ha cominciato a scrivere canzoni a 16 anni per conquistare quella che oggi è la sua ex ragazza, i suoi pezzi nascono da storie che ha vissuto in prima persona. Si definisce fanatico, testardo e impulsivo.

Biondo ha partecipato alla prima puntata del serale di sabato 7 aprile come cantante dei Blu, ma dopo la richiesta di Daniele Rommelli di poter cambiare squadra, è entrato ufficialmente a far parte dei Bianchi.