Amici, Bryan passa con i Bianchi

L'ultima puntata del serale ha decimato gli allievi della scuola: 5 eliminazioni e la squadra Bianca è rimasta senza ballerini. Per questo motivo Bryan e Lauren hanno deciso di dividersi e potersi così sfidare ad armi pare.

La produzione ha accettato la richiesta e il ballerino colombiano è passato coi Bianchi. Cresce la tensione per la sfida di sabato 12 maggio, queste le coreografie assegnate ai due:

Lauren - "Malo", "I love you", "Hey pachuco" e "Applause" (tutte di Luca Tommassini)

Bryan - "Wuthering Heights", "La fine", "Take To Me Church" e "Canned Heat"

La "prova proibitiva" invece sarà di pole dance.