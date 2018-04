Amici, tensione alle stelle tra Bryan e Luca

Sale la tensione a pochi giorni dalla terza puntata del serale. A esplodere è Bryan, che alle prese con la nuova coreografia si lamenta perché troppo diversa dal suo stile. Il ballerino dei Blu fa notare che, a differenza del rivale dei Bianchi, Luca, non viene valorizzato dalle scelte dei professori.

"Lui ha la possibilità di far vedere chi è, cosa sa fare - si è sfogato - Il primo giorno per presentarci mi hanno messo una canzone di Lady Gaga, a me. Io sono per le stesse regole per tutti, armi pari. Non voglio andare a casa perché mi sto mettendo in gioco in stili che non so fare. Posso fare una variazione classica, ma almeno faccio qualcosa che so fare".

"Io non sono qui per fare le competizioni con Bryan Ramirez - ha tuonato Luca in casetta davanti ai suoi compagni - Io non so nemmeno chi è Bryan Ramirez. Io sto qua per fare un percorso, per lavorare e per migliorarmi. Se pensa che lui non viene messo in mostra come vengo messo in mostra io non me ne frega niente, perché io mi sto facendo un cu** tanto tutte le settimane. Dove sono avvantaggiato? La settimana scorsa ho fatto una coreografia della Celentano! L'unica volta che ho fatto il mio stile è quando mi sono guadagnato il duetto con l'ospite, ma perché me lo sono meritato. Sto facendo un percorso che punta su di me, non sul mandare giù gli altri. E dovrebbe fare così anche lui, perché facendo così si sta portando giù da solo e non se ne rende conto. Se continua così sabato esce. Rimugina, ormai è una pentola, bolle. Da quella bocca escono una marea di caz***e"