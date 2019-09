Amici Celebrities, chi è Pamela Camassa: lavoro e vita privata

'Amici Celebrities' debutta sabato 21 settembre in prima serata su Canale 5 per mettere alla prova il talento dei vip in gara nelle discipline di canto e ballo. Due le squadre, la Blu e la Bianca, ognuna con 6 concorrenti guidati dai coach Alberto Urso e Giordana Angi. Tra loro anche la showgirl Pamela Camassa.

Amici Celebrities, chi è Pamela Camassa: lavoro

Pamela Camassa è nata a Prato 35 anni fa e ha un diploma in ragioneria. Il suo esordio nel mondo dello spettacolo risale al 2000, nel film Via del Corso con Laura Chiatti e Ilaria Spada. Dopo aver partecipato a Miss Italia 2005 aggiudicandosi il terzo posto, Pamela è stata valletta di Carlo Conti nel programma di Rai Uno I raccomandati e nella prima edizione de I migliori anni. E’ stata anche concorrente del dance show di Ballando con le stelle e nella terza edizione del reality show La talpa su Italia 1. Ha preso parte anche ai film Un'estate al mare (2008) di Carlo Vanzina e Cenci in Cina (2009) di Marco Limberti. Il pubblico, inoltre, ha avuto modo di constatare le sue doti canore nella seconda edizione di Tale e quale show.

Amici Celebrities, chi è Pamela Camassa: vita privata

Da 11 anni Pamela Camassa è legata a Filippo Bisciglia, anche lui nel cast di Amici Celebrities. “Ci siamo conosciuti a un evento a Cortina nel 2008. Ma il primo passo l'ho fatto io e non me ne pento: le donne devono farsi avanti”, ha raccontato: “Io non potevo lasciarmi sfuggire Filippo. Oltre a essere bellissimo è anche un tipo esplosivo, che lascia il segno”. La coppia non è sposata e non ha figli, ma il desiderio di allargare la famiglia c’è e, stando alle dichiarazioni, in un futuro molto prossimo.