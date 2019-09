Amici Celebrities, chi è Ciro Ferrara: lavoro e vita privata

Da sabato 21 settembre, in prima serata su Canale5, 'Amici Celebrities', lo spinoff del famoso talent di Maria De Filippi dedicato ai vip. Due le squadre, la Blu e la Bianca, ognuna con 6 concorrenti guidati dai coach Alberto Urso e Giordana Angi. Nel cast di questa prima edizione Laura Torrisi.

Amici Celebrieties, chi è Ciro Ferrara: carriera

Ciro Ferrara è considerato tra i migliori difensori degli anni '80 e '90. L'esordio nel 1985 con la maglia del Napoli, con cui vinse uno scudetto, Coppa Italia e Coppa Uefa, dopo 9 anni di successi passò alla Juventus, dove divenne presto una delle bandiere della squadra. 49 presenze in nazionale, dopo l'addio al calcio giocato Ferrara ha iniziato l'esperienza da allenatore, poi sbarcato in tv come commentatore. Presenza fissa a 'Tiki Taka' come opinionista.

Amici Celebrities, chi è Ciro Ferrara: vita privata

Nato a Napoli nel 1967, Ciro Ferrara si è affermato nel mondo del calcio in giovane età. Sposato con Paola, da cui si è separato nel 2017, ha tre figli: Benedetta, Giovanbattista e Paolo (anche lui calciatore come il papà). Sull'avambraccio destro ha tatuato il numero romano VIII, che sta a rappresentare gli 8 scudetti vinti in carriera (di cui uno successivamente revocato, con la Juventus). Ha due cani che adora, Totò e Nina.