Amici Celebrities, svelati altri 4 nomi: c'è anche Filippo Bisciglia

Cresce l'attesa per 'Amici Celebrities', spin off del talent 'Amici di Maria De Filippi' che in autunno apre ai vip. Dopo l'annuncio dei primi concorrenti (Ciro Ferrara, Laura Torrisi, Emanuele Filiberto di Savoia e Joe Bastianich), ecco svelati su Instagram altri quattro nomi di chi riempirà i banchi della famosa e ambitissima scuola.

Nel video pubblicato sul profilo ufficiale del programma si vedono già al lavoro Raniero Monaco di Lapio, attore che ha fatto il suo ingresso nel mondo della tv grazie al Grande Fratello (nel 2007), l'imitatrice Francesca Manzini, poi Pamela Camassa e Filippo Bisciglia, coppia nella vita e ora "rivali" nel talent. Per Bisciglia, reduce dal grande successo alla conduzione di 'Temptation Island', una nuova avventura alla 'corte' di Maria De Filippi.

Ancora mistero sulla data esatta di messa in onda, che dovrebbe essere compresa tra la fine di settembre e gli inizi di novembre.

