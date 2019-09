Amici Celebrities, svelati gli ultimi 4 vip in gara

La scuola di 'Amici Celebrities' è al completo. Sono stati svelati sul profilo Instagram del programma i nomi degli ultimi 4 vip che vanno a chiudere la rosa dei concorrenti di questa prima edizione del talent di Maria De Filippi dedicata ai famosi.

Nelle aule di canto e danza vedremo il rugbista prestato alla tv Martin Castrogiovanni, conduttore di 'Tu si que vales' accanto a Belen Rodriguez, l'attrice Cristina Donadio, alias Scianel della serie 'Gomorra', il volto noto delle fiction Massimiliano Varrese e Chiara Giordano, ex moglie di Raoul Bova alla sua prima esperienza televisiva.

Sono loro che si vanno ad aggiungere ai già annunciati Ciro Ferrara, Laura Torrisi, Emanuela Filiberto, Joe Bastianich, Filippo Bisciglia, Pamela Camassa, Francesca Manzini e Raniero Monaco di Lapio. Ora che il cast è completo non resta che vederli alla prova, ma è ancora mistero sulla data di messa in onda in autunno.